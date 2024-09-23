韓国の政府高官は、11月に行われるアメリカ大統領選挙の前後に、北朝鮮が7回目の核実験を強行する可能性があるとの見方を示しました。韓国の申源苾国家安保室長は、韓国のテレビ番組に出演し、北朝鮮による7回目の核実験について、「金正恩総書記の決断でいつでも行える状態」との分析を明らかにしました。核実験は、核の小型化などを実現するため数回行う必要があるとしたうえで、実施の時期については、11月に行われる「ア