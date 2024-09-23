¥Ñ¥é¥É¥¥¤Ï¡¢2024Ç¯9·î27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó»È¤¤ÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Í¥¤¥ë¥«¥é¡¼¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡×¤Î½©Åß¸þ¤±¿·¿§¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£½©Åß¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÖAYAKASHI¡ÁÍÅ¡Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ24Ç¯½©Åß¤Î¥Ñ¥é¥É¥¥¸ÂÄê¥Í¥¤¥ë¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡ÖAYAKASHI¡ÁÍÅ¡Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Âç¿Í¤Ó¤¿¶õµ¤´¶¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤ÈÏÂ¤Î¼ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´6¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡¦BR10 ¶åÈø¤Î¸Ñ½Ö¤¯¥é¥á¤¬¡Ö¤¤¤¤½÷´¶¡×¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÌÜ¤¬