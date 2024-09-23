¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£°ðÍÕ¹À»Ö¤Ï¡Øtiny desk concerts JAPAN¡Ù¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷½é²ó¤Ë½Ð±é ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷ NPR¡ÊNational Public Radio¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥ÈÅ¸³«¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ë¥Öー¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Øtiny desk concerts¡Ù¡£¤½¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡Øtiny desk concerts JAPAN¡Ù¤¬NHKÁí¹ç¤Ç¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î½é²ó¤Ë°ðÍÕ¹À»Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ 10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂþ