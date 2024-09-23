¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í1-0ºå¿À¡Ê23Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëµð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬¡¢1ÅÀº¹¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ç®Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ4Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬¡¢½øÈ×¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤ò¤·¤Î¤®¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£Î¾¼ÔÅê¼ê¿Ø¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤ëÃæ¡¢µð¿Í¤Ï7²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Ï6²ó¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥±¥é¡¼Åê¼ê¤¬2²óÌµ¼ºÅÀ¡£8²ó¤Ï¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥ÉÅê¼ê¤¬3¼ÔËÞÂà¤ÈÌµ¼º