¼ºÂ®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹­Åç¤Ï£²£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£¤ï¤º¤«£²°ÂÂÇ¤ÇÎµ¤Ë¼êÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÉÏÂÇÃÏ¹ö¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÃæÆüÀèÈ¯¤Î¾¾ÌÚÊ¿¤Ë£·²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤º¥¼¥í¹Ô¿Ê¡££¹²óÆó»à¤«¤éÌðÌî¤¬£´ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿å¤«¤é¥Á¡¼¥à£²°ÂÂÇÌÜ¤òÊü¤Ä¤¬¡¢½©»³¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯°ÊÍè¡¢£¶£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£²£´»î¹çÌÜ¤ÎÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹