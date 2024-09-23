»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ë·ù¤¬¤é¤ì¤ëNG¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤Ê¿ÆÀÚ¤ÎÎ¢Â¦¿ÆÀÚ¤µ¤òÁõ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÃµ¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢µÕ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÆÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç½ÎÏ¸Ø¼¨¤ÎÍî¤È¤··êÆÃÄê¤Î¥¹¥­¥ë¤äÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼þ¤ê¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤òÆþ