B¡Çz°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê59¡Ë¤¬NHKÁí¹ç¤Î¡Ötiny desk concerts JAPAN¡×½é²óÊüÁ÷¡Ê9·î30Æü¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿´¶­¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÈ¯¾Í¤ÎÈÖÁÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¾®¤µ¤Ê´ù¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£º£²ó¤âËÜ²È¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¶ÉÆâ¤Ç¿¦°÷¤¬Æ¯¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡È¥é¥¤¥Ö¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡É