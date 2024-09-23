¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À£°¡½£±µð¿Í¡Ê£²£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬¹¥µ¡¤Ç¤ÎËÞÂà¤ò²ù¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡££³ÅÙ¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ç¤¤¤º¤ì¤âËÞÂà¤·¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë£±¡¢£³²ó¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÄã¤áÊÑ²½µå¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÊÑ²½µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£µÀï¡£¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿