2025Ç¯³«ºÅ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢ÌÄÌç»Ô¤Ç9·î23Æü¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¤Î¸¦½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥È¥é¥Ù¥ë¤È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦Î¹¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢»Í¹ñ¥Äー¥ê¥º¥àÁÏÂ¤µ¡¹½¤¬¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¤Î¥¹¥­¥ë