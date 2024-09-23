3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î23Æü¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý³ÆÃÏ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Ë¥×ー¥ë¡ª¡× ¥Ê¥¬¥·¥Þ¥¹¥Ñー¥é¥ó¥É²ÆµÙ¤ß¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡Ä¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó90Ê¬ÂÔ¤Á9·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹ ¡Ê¾¾ÅÄÏËÅ¯µ­¼Ô¡Ë¡Ö¸áÁ°11»þ²á¤®¤Î¥Ê¥¬¥·¥Þ¥¹¥Ñー¥é¥ó¥É¤Î¥×ー¥ë¤Ç¤¹¡£±À°ì¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤Ç¡¢Àä¹¥¤Î¥×ー