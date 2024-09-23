²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Á¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤à¡È¼«Å¾¼Ö¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤ÎÃË¤¬¥«¥á¥é¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡¢°ìÅÙÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¶á¤Å¤¤¤Æ¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏËèÆü»È¤¦°¦ÍÑÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÈ¹Ô¤Ø³ëÆ£¡©ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤ë¥É¥í¥Ü¡¼¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Ç14Æü¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Ä¤Ä¤âÅð¤ß¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¡È¼«Å¾¼Ö¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤Î»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¡È¼«Å¾¼Ö¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤ÎÃË¤Ï¡¢