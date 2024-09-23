Áö¤Ã¤Æ¤âºÝÎ©¤ÄÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡Êº¸¡Ë¤Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥«¥ó¥»¥³»á¡Ê±¦¡Ë¤¬°Õ¸«¤·¤¿¡£(C)Getty Images»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÌÔÂÇ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬ºÇ½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤êÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÎºÍ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î23Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¡Ö40-40¡×¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÅþÃ£¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢9·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¤Ï