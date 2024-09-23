¤¢¤ëÆü¡¢µ¢Âð¤·¤¿¡¢À±²Ï¤Ð¤è(@bayo_fantasy)¤µ¤ó¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À±²Ï¤Ð¤è¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î¤ª¤´¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¡¢Í§Ã£¤¬ºâÉÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤ÏÂÌ²Û»Ò²°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ¹ÃË¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¡¢Â©»Ò¤ÏÀ±²Ï¤µ¤ó¤Ë¡Ö2000±ßÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ÏK¤¯¤ó¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿ËºÇ¯²ñ¤ÎÈñÍÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢K¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÊÖ¶â¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ë