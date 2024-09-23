¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¼«¿È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡¢¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÆ£¤Ï¡Ö9/2339ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£LIVE¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°ìÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»öÂô»³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÂç¤­¤ÊÃÂÀ¸¥±¡¼¥­¤ÎÉ÷Á¥¤ò·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó