¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï22Æü¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÇúÈ¯¤¬Áê¼¡¤®¡¢»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÊóÉü¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï22Æü¡¢À¼ÌÀ¤ÇÄÌ¿®µ¡´ï¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë»ÄÇ¦¤ÊµÔ»¦¤Ø¤ÎÊóÉü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥±¥Ã¥È¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï150È¯¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ò·Þ·â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥Ò