Ã¯¤è¤ê¤â·Ü¤à¤ÍÆù¤ò°¦¤·¡¢¿©¤Ù¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò1000ÇÜ°ú¤­¾å¤²¤ë¡×ºÇ¶¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥­¥ó¡×¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥ÈÉ÷¤ËÍÈ¤²¾Æ¤­¤¹¤ë¡¢ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤È¤Î¤³¤È¡£²¼Ì£¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥º¤Èº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤¬¤Á¤Ê¤à¤ÍÆù¤¬¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç