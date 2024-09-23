¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡Û¡Ú»Í´üÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.2¡§ÀÐÄÍàöµ¨¡¦¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¦À¶¿åÍý±û¡¦µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡ÛÆü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬¡¢10·î25Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥­¥ç¡¼¡Ù¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸11¿Í¤ò3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À­¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Vol.2¤ÏÀÐÄÍàöµ¨¡Ê20¡Ë¡¢¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡Ê19¡Ë¡¢À¶¿åÍý±û¡Ê19¡Ë¡¢µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡Ê18¡Ë¤Î4¿Í¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä