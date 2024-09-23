¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡×¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄê¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥ª¥¶¥«¥Ê¥Ë¥³¥¤¥ò¥·¥¿¡×¤¬2024Ç¯6·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¥é¥ó¥Á»þ¤Ë¤Ï¹ÔÎó¡Ä¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤Äê¿©ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥ª¥¶¥«¥Ê¥Ë¥³¥¤¥ò¥·¥¿¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Ë2024Ç¯6·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¢¥ª¥¶¥«¥Ê¥Ë¥³¥¤¥ò¥·¥¿¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤Äê¿©¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ µÒ¡§¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó5Ëç¤°¤é¤¤¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×ÊÌ¤Î