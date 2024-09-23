女優の常盤貴子が２３日、自身のインスタグラムを更新。能登半島地震のチャリティー「Ｔシャツ」＆「手ぬぐい」を作成したことを報告した。 【写真】Ｔシャツを着て手ぬぐいを持ちＰＲする常盤貴子と仲間由紀恵 ＮＨＫ朝ドラ「まれ」に出演したことがきっかけで、能登半島との縁ができた常盤は「私が昨年参加させてもらった奥能登国際芸術祭の朗読劇で出会ったメンバーを中心に、２０１７年の芸術祭を一緒にコン
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