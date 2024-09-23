Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê27¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬23Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½ª²óÊüÁ÷12»þ´ÖÁ°¤Ë¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Ìó17ÉÃ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÌó4¥ö·î´Ö¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¥­¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡¼¡¼²Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹ºÇ½ª²ó¤Ï¡Úº£Ìë9»þ¡Û¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¢·î²¬²ÆÌò¤ÎÌÜ¹õ¤¬¡Ö