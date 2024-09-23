フィギュアスケーターの郄橋大輔さん 2025年に創立115年を迎える岡山市の両備グループが開いた記念イベントに22日、倉敷市出身のプロフィギュアスケーター・郄橋大輔さんらが登場し、会場を沸かせました。 フィギュアスケーターの郄橋大輔さん、田中刑事さん、小松原美里さん。岡山県出身の3人のオリンピアンは22日と23日に行われた両備グループのイ