Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¼«Á³ÇîÊª´Û¤ÇÁÏÎ©£±£±£°¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌÅ¸21Æü¡¢Å·ÄÅ¼«Á³ÇîÊª´Û¤ÎÀßÎ©110¼þÇ¯ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤ò¸«¤ë¿Í¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î23Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅ¼«Á³ÇîÊª´Û¤Ç¡¢ÀßÎ©110¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤¬19Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´Û¤ÎÁ°¿È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇîÊª³Ø¼Ô¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥ê¥µ¥ó¤¬1914Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ËÌáÅÇîÊª±¡¤Ç¡¢¥ê¥µ¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¤¿25Ç¯´Ö¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¼«Á³É¸ËÜ20ËüÅÀ°Ê¾å¤ÈÊ¸¸¥Ìó1Ëü4Àéºý¤ò¼ýÂ¢¡£·úÊª¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç