ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÎÅ·²¦»³£²Ï¢Àï¤Î£²ÀïÌÜ¡Öºå¿À¡Ýµð¿Í¡×Àï¤ò¡¢¸á¸å£³»þ£µ£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÏÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£´»þ£´£µÊ¬¤«¤é¤Ï¡Ö£ô£å£î¡¥¡×¤òÊüÁ÷¤ÎÍ½Äê¡£¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢¡Ö£Ä£Ò£Á£Í£Á£Ô£É£Ã£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡×ÏÈ¤Ë°Ü¹Ô¡£²èÌÌ¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ø¡£¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÅ·²¦»³ºå¿À¡Ýµð¿Í¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É