Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡¢±üÇ½ÅÐ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«Èï³²¡£È¯À¸¤«¤é3ÆüÌÜ¤Î¤­¤ç¤¦¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿½»Ì±¤Îµß½Ð¤Ê¤É·üÌ¿¤Î³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÂçÃ«ÃÏ¶è¡£»³È©¤¬¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âç¤­¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡ÖÅÚº½Êø¤ì¤Ç²È²°¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤â¤È¤Î½¸Íî¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢2³¬¤Î²°º¬¤Þ¤ÇÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿½»Âð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë