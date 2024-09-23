¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û24-25¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ï22Æü¡¢Âè5Àá¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢AC¥ß¥é¥ó¡ÊAC Milan¡Ë¤¬2-1¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ÊInter Milan¡Ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¡£¥ß¥é¥ó¤Ï³«»Ï10Ê¬¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¡ÊChristian Pulisic¡Ë¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¡ÊFederico Dimarco¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î89Ê¬¤ËFK¤«¤é¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¬¥Ã¥Ó¥¢¡ÊMatteo Gabbia¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥