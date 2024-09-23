²áµî5ËüËÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯7·î25Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö½÷À­¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Èº£¤¬°ìÈÖ¤Î²ÖÀ¹¤ê¡É¤Î»þ´ü¤È¸À¤¨¤ë¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÉÔ¤ËÇ³¤¨¤ëÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¼èºà¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÆâ¤ä±ð¤á¤«¤·¤¤À­À¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¢¡´ÔÎñ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¤ªÀ¹¤ó¤ÊºÊ¡£3¿Í¤ÎÃËÀ­¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô´ÔÎñ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ªÀ¹¤ó¤ËÉÔÎÑ¤ò³Ú¤·¤à½÷À­¤â¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ï3¿Í¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â