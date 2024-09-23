¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü1-0¹­Åç(23Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)ÃæÆü¤¬ÃæÈ×¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤­¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼êÀï¤ò·«¤ê¹­¤²°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤ÇÎ¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï6²ó¡£2¥¢¥¦¥È¤«¤éÊ¡±ÊÍµ´ðÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯ÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¤Ï7²óÃæ5¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¹­ÅçÂÇÀþ¤òÉõ