TWICE¤Î¥â¥â¤¬21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¶âÈ±¥Ü¥Ö¡ß¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¶âÈ±¡ß¥°¥ì¡¼¤¬»ê¹â¡Ä¥â¥â¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥â¥â¡£K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥­¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¡É¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¥â¥â¤Ï21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö