¤ª¶â¤Ë¤­¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ë¤âÉ¬¿Ü¾ò·ï¡£¤Ç¤¹¤¬ÅÙ¤òÄ¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¢¡¼ñÌ£¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª±¿Ì¿¤Î¿Í¤«¤â!?¿¹ËÜ¤ê¤Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£±Ç²è¹¥¤­¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤â¹ç¤¤¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà¤Î²È¤Ç°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤¯¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤­¤Ê±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¹ç¤¤¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É²ñÏÃ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤¿