¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¥Á¥ë¥É¥³ー¥Òー¤ÎÇä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥ìー¥Ë¥¢Ž£¤«¤é¡¢Ž¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥ìー¥Ë¥¢ ¥½¥¤¥é¥ÆŽ£Ž¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥ìー¥Ë¥¢ ¥ªー¥Ä¥é¥ÆŽ£¤ò¡¢9·î24Æü(²Ð)¤ËÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½&¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å&¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¥ìー¥Ë¥¢¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£ ¥½¥¤¥é¥ÆŽ¥¥ªー¥Ä¥é