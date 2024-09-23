ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï23Æü¡¢À±ÁÈ¥È¥Ã¥×Îé¿¿¶×¤¬¡¢ÍèÇ¯8·î10ÆüÉÕ¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Îé¤Ï¡¢24Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤ÇÂàÃÄ²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£ÂàÃÄ¸ø±é¤ÏÍèÇ¯4·î19Æü³«Ëë¤Î¡Ö°¤½¤Íå¾ë¤ÎÆ·¡×¡Ö¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¡ª¡×¸ø±é¡£Æ±¸ø±é¤ÎÅìµþÊõÄÍ·à¾ìÀé½©³Ú¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¤¯¡£À±ÁÈ¤ÏÁ°Æü22Æü¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×Ì¼ÌòÉñ¶õÆ·¤ÎÂàÃÄ¸ø±é¡ÖÀ¯³¦¥³¥á¥Ç¥£¡Øµ­²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡Ý¥È¥Ã¥×¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ý¡×¡ÖTiara Azul¡ÝDestino¡Ý¡Ê¥Æ¥£¥¢¥é¡¦¥¢¥¹¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¡Ë¡×¤ÎÊ¼¸Ë¡¦Êõ