23Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤ÎFCÂçºåvsÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÊ¡Åç¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤­¤«¤±¤Æ¤¤¤ë8°ÌFCÂçºå(¾¡¤ÁÅÀ41)¤È11°ÌÊ¡Åç(¾¡¤ÁÅÀ39)¤Î°ìÀï¡£FCÂçºå¤Ï3Ï¢¾¡¡¢Ê¡Åç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò·ü¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÊ¡Åç¡£5Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é°ìµ¤¤ËÁ°Àþ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Ä¹ÌîÀ±µ±¤¬GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤Ë¡£ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß