Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢22Æü¤ÏÂçºå¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤ê¤¨¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¤Ï23Æü°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤é¤ÎÆ°¤­¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å1»þ¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿³ÚÅ·Àï¤ÏÆ±4»þ33Ê¬¤Ë½ªÎ»¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«15Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÇ½é¤ÎÁª¼ê¤¬µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÁª¼ê¤é¤ÏÂ³¡¹¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇJRÇîÂ¿±Ø¤Ø