Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï23Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿·ÂåÉ½¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ×»þÅÞÂç²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¿·ÂåÉ½¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£