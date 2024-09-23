±ßÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¡¢¥É¥ë±ß£±£´£³¡¥£¹£°ÉÕ¶á¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ½µÌÀ¤±¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î±ßÇä¤ê¤ÎÆ°¤­¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤Ë143.70¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¡¢144.46¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Â­¸µ¤Ç¤Ï144±ßÂæ¤òºÆ¤Ó³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè½µËö£Î£Ù½ªÃÍ143.85¥ì¥Ù¥ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆ°¤­¡£ ¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤­¡£¥æー¥í±ß¤Ï160.38¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤Ë161.19¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç