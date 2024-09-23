¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ¥ê¡¼¥°¡ÊLIV Golf League¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÃÄÂÎÀï·Á¼°¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¥À¥é¥¹Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊCameron Smith¡ËÎ¨¤¤¤ëÁ´°÷¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àª¤Î¥ê¥Ã¥Ñ¡¼GC¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥óÊý¼°¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢4¥Á¡¼¥à¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼4¿ÍÁ´°÷¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¹ç·×¤·¤ÆÁè¤Ã¤¿¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤½¤í¤¦ºÇ½ªÁÈ¤¬16ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢3¥Á¡¼¥à¤¬¹ç·×8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç