¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç98Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄSP²ÆÅß¸ÞÎØ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ª¤È¿¹ÏÆ·ò»ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶¥±Ë¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¾æ»Ö»á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¼«²è¼«»¿¤·¤Á¤ã¤¦±É¸÷¤Î½Ö´Ö¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡»¡×¤Î»¥