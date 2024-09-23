¼¡´ü½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¶¦»ºÅÞ»³·Á¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»³·Á¸©1¶è¤È2¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£3¶è¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ï¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦»ºÅÞ»³·Á¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï21Æü¡¢¸©1¶è¤È2¶è¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©1¶è¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á»Ôºß½»¤ÇÅÞ¸©ÀÄÇ¯³ØÀ¸Éô°÷¤Î»°°æ»û½¤¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£»³·Á»Ô½Ð¿È¤Ç»³·ÁÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æ»û½¤¤µ¤ó