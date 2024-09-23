9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È·î9¥É¥é¥Þ¡É¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å9¡§00¡ËÂè12ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°SNS¤äTVer¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ðÆ°²è¤â¸øÉ½¤À¤¬¡¢Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»°±ºÆ©»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù»£Î»¤ò·Þ¤¨¤Æ¾Ð´é¤ÎÌÜ¹õÏ¡»°±º¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤ÇÌ¾¤òÉú¤»¤Æ¥¿