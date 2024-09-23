¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA-¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë9·î¹¥Ä´¤ÎDeNA¤Î·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È6ÈÖ¤Î·¬¸¶Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤Î3µåÌÜ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤·¤Ö¤È¤¯¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò°ì¿Í¤«¤¨¤¹ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö²ÆÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Á°Æü¤Ë¤â¥¿