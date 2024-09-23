ÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´¤µ¤ó¤¬¡¢Âè8²ó¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¼øÍ¿¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»ûÅÄ¿´¡Û½Ã°å»Õ¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎ¾Î©ÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯Ãæ¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ç³»ÄÍ½ÓÉ§¡Ö½÷Ë¼¤â´î¤ó¤Ç¤ë¡×ËÜ¾Þ¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î°ä¸À¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ò¤â¤È¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î´ð¶â¡×¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ì¡¦¥Í¥³°¦¸î¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£ »ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÊÝ¸î¸¤¤ò´Þ¤à5É¤¤Î¸¤¤ò»ô¤¦°¦¸¤²È