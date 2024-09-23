¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï23Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¡¦ÅìÉô¤ò80²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶õÇú¤·¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¹ñ±ÄÄÌ¿®¼ÒNNA¤¬Æ±Æü¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉ¡ÊShiite¡ËÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¡ÊHezbollah¡Ë¤Î¹¶·âÌÜÉ¸ÉÕ¶á¤«¤éÂàÈò¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£NNA¤Ï¡ÖÅ¨¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬30Ê¬´Ö¤Ç80²ó°Ê¾å¶õÇú¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤ÎÃÏ°è¤òÉ¸Åª¤È¤·¡¢ÅìÉô¥Ù¥«¡¼Ê¿¸¶¡ÊBekaa Valley¡Ë¤Ç¤â·ã¤·¤¤¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£