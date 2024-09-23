Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï23Æü¡¢Î×»þÅÞÂç²ñ¤ÇÂåÉ½Áªµó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤¬»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤òÇË¤êÅöÁª¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µÄ°÷¤é¤ÎÉ¼¤ËÅÞ°÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼É¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ»á¤¬267¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Àô·òÂÀÂåÉ½¤Ï143¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢µÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¤Ï122¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤»¤º¡¢ÌîÅÄ»á¤È»ÞÌî»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ