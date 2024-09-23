¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊKroger Queen City Championship presented by P¡õG 2024¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥á¡¼¥ó¥Ó¥ë¡ÊMaineville¡Ë¤ÎTPC¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¥É¡ÊTPC River's Bend¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡¼¡ÊLydia Ko¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÄÌ»»23¥¢¥ó¥À¡¼¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»22¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥³¡¼¤Ï¥¢¥Ã¥¿¥ä¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡ÊAtthaya Thitikul¡¢¥¿¥¤¡Ë¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¤¬¡¢11