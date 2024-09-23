Ãæ¹ñ¤È£Á£Ó£Å£Á£Î¤ÎÃæ´ÖºàËÇ°×¡¢£±¡Á£¸·î¤Ï£¹¡¦£¶¡óÁýÆîÇ«¹ñºÝ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À½¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê2023Ç¯9·î18Æü»£±Æ¡¢ÆîÇ«¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/¼þ²Ú¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤9·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤ÈÅÅ»Ò¾ðÊó¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¡¢Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ASEAN¤È¤ÎÃæ´ÖºàËÇ°×¤ÏµÞÁý¤·¤¿¡£1¡Á8·î¤ÎÃæ´ÖºàËÇ°×³Û¤Ï°ú¤­Â³¤­Áý¤¨¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ9.6¡óÁý¤Î2Ãû8400²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó