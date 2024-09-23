¡ÚÂè140ÏÃ¡Û 9·î23Æü ÌµÎÁ¸ø³« ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï9·î23Æü¡¢Ê¡ËÜ¿­¹Ô»á¡¢Çë¸¶Å·À²»á¡¢¾å¸¶µá»á¡¢¿·°æÏÂÌé»á¤é¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö1Æü³°½ÐÏ¿¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡×Âè140ÏÃ¡ÖÅ¥ËÀ¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò¥Þ¥¬¥Ý¥±¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£ Âè140ÏÃ¤Ç¤ÏÃÏ²¼¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÁÝ½üÂç²ñ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¼«ÂÄÍî¤ÊÂ¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Å¬Åö¤ËÁÝ½ü¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤«¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤êÅ°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ÂÀî¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¤È