¥¨¥à¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ë¥Ê¥ë¥Ê¡×¤Ï¡¢ÈòÇ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ¡¦Íý²òÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤ò2024Ç¯9·î19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢2024Ç¯8·î16Æü¡Á8·î20Æü¤Î´ü´Ö¡¢15ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À­2,881¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ë¥Ê¥ë¥Ê¤Ë¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¡£ ¥Ô¥ë(·Ð¸ýÈòÇ¥Ìô)¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÉþÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¥Ô¥ë(·Ð¸ýÈòÇ¥Ìô)¤ÎÉþÍÑÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËèÆü¡×(78.1%)¤ÈÀµÅú¤Ç¤­¤¿¤Î¤ÏÌó8³ä¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÀ­¸ò¾ÄÁ°¸å¤ËÉþÌô¤¹¤ë¡×(9.4%)¤ä¡Ö·î¤Ë°ì