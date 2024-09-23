²»¶Áµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¡Ê¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ÖSD-550HR¡×¤ò2024Ç¯9·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Îô²½¤µ¤»¤º¤ËSD¥«¡¼¥É¤ËÏ¿²»¤·¡¢ºÆÀ¸µ¡Ç½¤â½¼¼Âµ®½Å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°»ñ»º¤ò¡¢Îô²½¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç¤­¤ëDSD¡¿PCM¤ÎÏ¿²»µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤­¤ë¤È¸À¤¤¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÖTEAC REFERENCE¡×¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿²»¼Á¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢ºÆÀ¸µ¡¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»