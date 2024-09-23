·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡¸¤¤Î°ÖÎîº×¤¬Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤ÎÎî±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÎî±à¤ÇÈÈºáÁÜºº¤ä¿ÍÌ¿µß½õ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿·Ù»¡¸¤¤Î°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Î´Õ¼±²ÝÄ¹¤é27¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç»à¤ó¤À7Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î¡Ö¥¢¥ê¥¹¥È¹æ¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÅìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿·ìº¯¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ù»¡³èÆ°¤Ë¹×¸¥¡£¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ö·Ù»ëÁí