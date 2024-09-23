by S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë½ÅÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ë¼þÊÕ¤Î»þ¶õ¤¬Âç¤­¤¯¤Ò¤º¤ß¡¢Êª¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸÷¤µ¤¨Ã¦½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¶¯¤¤½ÅÎÏ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÊª¼Á¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷Â®¤Î99¡ó°Ê¾å¤È¤¤¤¦Â®ÅÙ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÊª¼Á¤òÊ®½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¤Î¶ä²Ï¤ÇÄ¹¤µ2300Ëü¸÷Ç¯¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤¹¤ëÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ